Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarm ausgelöst

Erfurt (ots)

In einem Warenhaus in der Erfurter Innenstadt lösten Unbekannte Sonntag Nachmittag Alarm aus. Unbekannte hatten versucht eine Tür zu öffnen. Der an der Tür angebrachte Bewegungsmelder löste den Alarm aus und die Polizei wurde informiert. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die flüchtenden Personen nicht gestellt werden. Ins Objekt gelangten die Unbekannten nicht. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell