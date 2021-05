Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böse Überraschung

Erfurt (ots)

Einen Sachschaden von ca. 4000 EUR richteten Unbekannte in der letzten Woche in Daberstedt an. Die Unbekannten hatten sich an einem Wohnmobil zu schaffen gemacht, welches im Bereich Im Wiesengrund parkte. Sie zerkratzten das Fahrzeug zwischen dem 09. und 16. Mai und konnten unerkannt entkommen. (JS)

