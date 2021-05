Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu schnell unterwegs

Erfurt (ots)

In den heutigen Mittagsstunden führte der Inspektionsdienst Erfurt-Süd Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Arnstädter Chaussee durch. Dabei überschritten 13 Fahrzeugführer innerhalb von einer Stunde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Am schnellsten war ein Pkw-Fahrer mit 91 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.(ST)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell