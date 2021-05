Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verschreckt

Sömmerda, Albert-Einstein-Str. (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Samstag (15.05.21) zwischen 03:40 Uhr und 03:50 Uhr in Sömmerda in einen Keller des Mehrfamilienhauses der Albert-Einstein-Straße 10 einzudringen. Eine über dem Keller wohnende Anwohnerin wurde durch die Einbruchsgeräusche wach. Diese begab sich in der Folge in den Kellertrakt hinab, woraufhin die Täter vermutlich aufgeschreckt wurden und die Flucht ergriffen. Aus der Kellerbox entwendeten die Täter lediglich Kaffee und Bier im Wert von 15 EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten. (FS)

