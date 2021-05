Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall

Leubingen, Straße nach Kölleda (ots)

Am Samstag (15.05.21) wurde um 23:10 Uhr durch eine Anwohnerin der Brand von Mülltonnen in Leubingen (Straße nach Kölleda - in Höhe der Hausnummer 10) mitgeteilt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Brandlegung durch unbekannte Täter ausgegangen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.(FS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell