Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeug beschädigt

Sömmerda, Albert-Schweizer-Straße (ots)

In der Nacht vom Freitag (14.05.21) 18:00 Uhr zum Samstag (15.05.21) 09:20 Uhr versuchten unbekannte Täter in Sömmerda in der Albert- Schweizer- Straße einen, in Höhe der Hausnummer 40 abgestellten, PKW Citroen aufzubrechen. Hierbei wurde das Schloss der Fahrertür stark beschädigt. Zudem wurde durch die unbekannten Täter die vordere Kennzeichentafel verbogen. Hierdurch entstand am Pkw Citroen ein Sachschaden von ca. 145 EUR. Ein Ermittlungsverfahren gegen einen unbekannten Täter wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.(FS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell