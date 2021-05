Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht gefahren

Straußfurt / Leubingen (ots)

Am Samstag (15.05.2021), 23:00 Uhr wurde ein 27jähriger mit einem Pkw VW in Straußfurt, in der Straße des Friedens einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der im Rahmen der Kontrolle durchgeführte Drogentest verlief dabei positiv. Es folgte die Blutentnahme. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrs-gesetz wurde eingeleitet.

Einer Verkehrskontrolle am Samstag (15.05.2021), 19:15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Leubingen und Wenigensömmern versuchte sich ein ebenfalls 27jährer mit einem Pkw VW zunächst durch Flucht zu entziehen. Im Rahmen der Nacheile konnte der 27jährige letztendlich auf der Ortsumfahrung Sömmerda gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert von 1,11 Promille festgestellt. Es folgte die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen den 27jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.(FS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell