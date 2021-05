Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand endet glimpflich

Sömmerda (ots)

In der Lucas-Cranach-Straße von Sömmerda endete am Donnerstagnachmittag ein Brand glimpflich. Eine unbekannte Person hatte Efeuranken an der Stirnseite eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurde der Brand durch Anwohner gelöscht. Am Gebäude entstand kein Schaden. Glücklicherweise wurde auch niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (JN)

