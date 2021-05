Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu tief ins Glas geschaut

Erfurt/Sömmerda (ots)

Zu Himmelfahrt stoppte die Polizei in Erfurt und Sömmerda gleich mehrere Fahrradfahrer, die zu tief ins Glas geschaut hatten. In Erfurt weckte ein 19-jähriger Fahrradfahrer das Interesse der Beamten. Am Brühler Hohlweg stürzte er fast mit seinem Drahtesel. Zudem fuhr er Schlängellinien. Der junge Mann brachte es auf über 1,1 Promille. Mehr als 1,7 Promille pustete ein 19-jähriger Fahrradfahrer in der Marktstraße von Erfurt. In Sömmerda hatten Zeugen einen betrunkenen Mann in der Mozartstraße auf einem Fahrrad gesichtet und die Polizei verständigt. Der 63-jährige Mann erreichte bei einem Alkoholtest mehr als 1,7 Promille. Noch mehr Alkohol in der Atemluft hatte ein 38-jähriger Fahrradfahrer in der Kölledaer Straße. Ihn hatte eine Polizeistreife angehalten, weil er mehrere Flaschen während der Fahrt in der Hand hielt. Ein Fluchtversuch des Mannes schlug fehl. Er erreichte bei einem Alkoholtest mehr als 2,3 Promille. Alle vier Männer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und erhielten eine Strafanzeige. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell