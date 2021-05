Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit über 100 km/h durch die Stadt

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife wollte am frühen Donnerstagmorgen in der Weimarischen Straße von Erfurt einen Daimler kontrollieren, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer missachtete aber die Anhaltesignale und gab Gas. Mit mehr als 100 km/h raste er rücksichtlos in Richtung Stadt. Hierbei verlor der Streifenwagen den Sichtkontakt zu dem flüchtigen Wagen. Der Daimler konnte kurze Zeit später mit einem 23-jährigen Mann auf einem Tankstellengelände festgestellt werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und brachte es auf über ein Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn Anzeige erstattet. (JN)

