Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Notrufe

Erfurt (ots)

Mehrere Notrufe gingen am Mittwochnachmittag in der Landeseinsatzzentrale ein. Grund war ein verwirrter, aggressiver Fahrradfahrer auf dem Erfurter Fischmarkt. Er hatte zwei Passanten aufgefordert aus dem Weg zu gehen. Als die beiden Männer dem nicht nachkamen und er stürzte, ging er auf die beiden Männer im Alter von 28 und 34 Jahren los und schlug sie ins Gesicht. Ein Concierge aus dem Rathaus wollte schlichtend eingreifen und wurde ebenfalls körperlich attackiert. Alle drei Männer wurden leicht verletzt. Als der Angestellte sich wieder zurück in das Rathaus flüchtete, verfolgte ihn der 58-jährige, aggressive Mann. Im Empfangsbereich des Rathauses beschädigte der Unruhestifter eine Scheibe, indem er dagegen schlug. Die Polizei stellte den Mann und fesselte ihn. Er wurde in ein Krankenhaus eingewiesen. (JN)

