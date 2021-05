Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Shoppingtour

Erfurt (ots)

Ein Parkplatz in erster Reihe, leere Gänge und keine Schlangen an den Kassen lockte am Donnerstagnachmittag eine 20-Jährige in ein Erfurter Einkaufszentrum. Das einzige Problem: aufgrund des Feiertags war die Einkaufspassage geschlossen. Dass hielt die Frau von ihrer Shoppingtour allerdings nicht ab. Sie schlug eine Schaufensterscheibe ein und gelangte so in das Gebäude. Während die Polizei den Einbruchalarm wahrnahm, das ganze Gebäude umstellte und einen Hubschrauber zum Einsatz brachte, schlenderte die Frau in aller Seelenruhe durch das Einkaufszentrum. Die Polizei schnappte die Frau schließlich mit Kleidung, Taschen und Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro. Die 20-Jährige erhielt eine Strafanzeige. Zudem muss sie sich für den Schaden von mehreren tausend Euro verantworten. (JN)

