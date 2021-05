Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leichte Beute

Sömmerda (ots)

Leichte Beute hatte ein Dieb am Dienstagmorgen in Sömmerda. Zwei Männer im Alter von 24 und 54 Jahren hatten ihren Firmentransporter am Bahnhof abgestellt und vergessen, diesen abzuschließen. Als die Männer nach 40 Minuten zu ihrem Auto zurückkamen, hatte sich bereits ein Dieb bedient. Von der vorderen Sitzbank waren zwei Umhängetaschen und damit Schlüssel, Geldbörsen, EC-Karten, Geld und persönliche Dokumente verschwunden. (JN)

