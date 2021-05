Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf dubiose Handwerker reingefallen

Erfurt (ots)

In Erfurt-Bischleben ist eine 73-jährige Frau auf Betrüger reingefallen. Bereits am 07.05.2021 erhielt sie Besuch von sechs vermeintlichen Bauarbeitern. Diese boten ihr Reparaturen am Dach für 600 Euro an. Die nichtsahnende Frau stimmte dem Angebot zu. Am Montag erschienen die sechs Männer mit südeuropäischen Erscheinungsbild und führten in 90 Minuten die Reparaturarbeiten durch. Anschließend forderten sie von der Frau einen fünfstelligen Betrag. Die Frau hob das Geld von der Bank ab und übergab es den Männern. Anschließend verschwanden sie mit einem dunkelroten und einem blauen Kleintransporter. Erst später realisierte die 73-Jährige, dass sie auf Betrüger reingefallen war und erstattete bei der Polizei am Dienstag Anzeige. (JN)

