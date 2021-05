Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Anwohner stellten am Dienstagmittag fest, dass ein Dieb in ihren Keller in der Goethestraße von Erfurt eingebrochen war. Auf unbekannte Weise gelangte die unbekannte Person in das Mehrfamilienhaus. Um sich zu einer Kellerbox Zutritt zu verschaffen, durchtrennte der Täter einen Schließring und verursachte dadurch 200 Euro Sachschaden. Die unbekannte Person stahl zwei Mountainbikes und Inlineskates im Wert von mehr als 2.000 Euro. (JN)

