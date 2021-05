Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mofa-Fahrerin verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstagnachmittag bog ein 40-jähriger Mann mit seinem Radlader in Kölleda von der Eugen-Richter-Straße in die Straße Zum Johannesfeld ab. Dabei touchierte er mit der Schaufel des Radladers eine 56-jährige Mofa-Fahrerin, die im Einmündungsbereich stand. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Mofa entstand nur geringer Sachschaden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell