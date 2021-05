Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit 3,5 Promille unterwegs

Erfurt (ots)

Die Polizei stoppte gestern Abend, gegen 22:30 Uhr, in Erfurt einen Golf-Fahrer. Er war in der Brühlervorstadt mit seinem Auto entgegen einer Einbahnstraße gefahren. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 35-jährigen Fahrer wahr. Der Mann weigerte sich zunächst seine Personalien preiszugeben und einen Alkoholtest durchzuführen. Stattdessen schlief er beinahe bei der Kontrolle ein. Am endete pustete der Mann doch in das Alkoholmessgerät. Hier brachte er es auf fast 3,5 Promille. Zu allem Überfluss stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Aufgrund seines Zustandes wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

