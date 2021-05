Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus

Landkreis Sömmerda (ots)

Vandalen schlugen am Wochenende in der Turnhalle der Grundschule in Schloßvippach zu. Am Montagmorgen bemerkte der Hausmeister die offenstehende Tür der Halle und informierte die Polizei. Die Täter waren auf unbekannte Weise in das Objekt gelangt und hatten reichlich Sachschaden verursacht. Sie beschädigten Sportgeräte und Teile der Sanitäreinrichtung. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (JN)

