Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Wohnung

Erfurt (ots)

In der Tungerstraße von Erfurt drangen am Montag Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung ein und richteten dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Während der 30-jährige Mieter nicht zu Hause war, wurde die Wohnungstür aufgebrochen, diverse Schränke durchwühlt und Schmuck im Wert von 500 Euro gestohlen. Die Kripo kam vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz und führt die weiteren Ermittlungen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell