Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit leeren Händen

Erfurt (ots)

Am helllichten Tag schlug am Montag ein Diebesduo in einem Supermarkt am Erfurter Drosselberg zu. Einer der beiden brach die Bürotür des Markes auf und übergab seinem Komplizen aus dem Raum einen Karton mit Zigaretten. Als eine Mitarbeiterin auf die Diebe aufmerksam wurde, bekamen sie flinke Füße. Der Angestellten gelang es den Tätern ihre Beute abzunehmen, sodass sie mit leeren Händen aus dem Markt unerkannt flüchteten. (JN)

