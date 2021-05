Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fette Beute

Erfurt (ots)

Fette Beute machten Diebe in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Meyfartstraße. Am Montag stellte ein Hausbewohner zwei aufgebrochene Kellerboxen fest. Neben Werkzeug im Wert von über 2.000 Euro, verschwand ein Fernglas im Wert von 3.000 Euro. Von der Polizei wurden vor Ort Spuren gesichert und eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (JN)

