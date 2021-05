Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit in Straßenbahn eskaliert

Erfurt (ots)

Montagabend, gegen 22:45 Uhr, eskalierte ein Streit in einer Erfurter Straßenbahn. Ein Pärchen im Alter von 24 und 33 Jahren hatte drei Jugendliche in der Tram angesprochen, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Im Bereich der Straßenbahnhaltestelle der Vilniuser Straße kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Pärchen und den Jugendlichen. Dabei wurden dem Mann und der Frau mit einem unbekannten Gegenstand Schnittverletzungen zugefügt. Die Jugendlichen flüchteten. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei aufgegriffen. Das Pärchen wurde medizinisch versorgt. Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. (JN)

