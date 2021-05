Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin übersehen

Sömmerda (ots)

Freitagmittag wurde eine 56-jährige Frau auf einem Supermarktparkplatz in der Mainzer Straße von Sömmerda leicht verletzt. Als sie gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz auf einen Einkaufwagen wartete, übersah sie ein 36-jähriger Audi-Fahrer, welcher in eine Parklücke fuhr. Dabei stieß der Autofahrer mit der Frau zusammen. Die 56-Jährige wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Audi-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (JN)

