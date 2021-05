Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Heuballen in Brand gesetzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Freitagabend setzte eine unbekannte Person in Leubingen zwei Heuballen in Brand. Der 82-jährige Eigentümer bemerkte das Feuer gegen 22:00 Uhr. Zwölf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leubingen kamen vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden fiel gering aus. Glücklicherweise wurde auch niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell