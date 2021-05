Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 86-Jährige ausgeraubt

Sömmerda (ots)

Am Freitagnachmittag soll eine 86-jährige Frau in Sömmerda ausgeraubt worden sein. Zwischen 13:00 und 14:30 Uhr klingelte es an ihrer Wohnungstür in der Kölledaer Straße. Als die Frau die Tür öffnete, sollen zwei unbekannte Männer sie zur Seite gestoßen haben und in ihre Wohnung eingedrungen sein. Die Männer stahlen nach Angaben der Geschädigten u.a. Schmuck und Geld im Wert von über 1.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die zur Tatzeit in der Kölledaer Straße verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 102736 entgegen. (JN)

