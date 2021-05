Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Drogenrausch gegen Schultor

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend war ein 25-Jähriger mit seinem BMW in Erfurt flott unterwegs. In der Talstraße kam er kurz nach einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend drehte er sich mit seinem Auto um die eigene Längsachse und stieß mit dem Heck gegen das geschlossene Einfahrtstor einer Schule. Der Hobbyrennfahrer verursachte mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Grund für seine sportliche Fahrweise zeigte sich bei einem Drogenschnelltest. Dieser schlug auf Opiate und Kokain an. Auf den 25-Jährigen warteten eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell