Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebe unterwegs

Erfurt (ots)

Am Wochenende zeigten mehrere Erfurter bei der Polizei einen Kelleraufbruch an. Die Diebe hatten es dabei vor allem auf Fahrräder abgesehen. Am Dalbergsweg verschwand ein Mountainbike Cube Reaktion im Wert von 1.600 Euro, in der Straße des Friedens ein Mountainbike der Marke Bulls im Wert von mehreren hundert Euro und in der Lassallestraße ein Rennrad im Wert von 1.100 Euro. Am Fuchsgrund hatten es Diebe nicht nur auf ein beiges Mountainbike HMF Hardy im Wert von 1.500 Euro abgesehen. Hier stahlen sie auch Weihnachtsdekoration und eine Geschirrspülmaschine. In allen Fällen hinterließen die Langfinger beschädigte Türen oder Schlösser. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell