Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen musste eine 21-jährige Frau feststellen, dass sich über Nacht ein ungebetener Besucher in ihrer Wohnung in der Kronenburggasse herumgetrieben hatte. Während sie und ihr Partner schliefen, öffnete ein Einbrecher vermutlich über eine angekippte Balkontür ein Fenster und betrat die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. (JN)

