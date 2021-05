Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesgut entdeckt

Erfurt (ots)

Eine Zeugin entdeckte am Freitag in einem Gebüsch in der Johannesvorstadt vier Einkaufswagen, die mit 800 kg Fliesen vollgepackt waren. Ermittlungen ergaben, dass diese von einem nahe gelegenen Supermarkt, welcher sich gerade im Umbau befindet, gestohlen wurden. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass bereits am Montag drei Rollen mit Kupferkabeln von der Baustelle verschwunden waren. Einen Diebstahl hatte man bis dahin nicht vermutet. Der Wert der Kupferkabel beträgt etwa 2.000 Euro. Die Fliesen haben einen Wert von mehreren hundert Euro. (JN)

