Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gleich acht Keller aufgebrochen

Erfurt (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurden in der Moskauer Straße in Erfurt insgesamt acht Keller aufgebrochen. Aus mindestens zwei Kellern wurde etwas entwendet, darunter Lebensmittelkonserven und ein PC-Monitor. Es konnten bisher noch nicht alle Mieter der Keller angetroffen und befragt werden. Die Polizei sicherte Spuren und führte Zeugenvernehmungen durch. (TL)

