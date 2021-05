Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vom Balkon abgeseilt

Erfurt (ots)

Ein offenbar geistig verwirrter Mann ist Freitag Vormittag in Erfurt von seinem Balkon in der 4. Etage auf den darunter liegenden Balkon geklettert. Er verköstigte sich an einer Melone, die von der Wohnungsinhaberin dort gelagert wurde und blieb einfach sitzen. Die verängstige Frau verständigte die Polizei und versperrte die Balkontür. Was der Mann dort wollte oder ob tatsächlich nur Heißhunger auf Melone der Grund für die waghalsige Kletteraktion war, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Der junge Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes ins Krankenhaus eingeleifert.(TL)

