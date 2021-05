Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellerdiebe lassen Haushaltsartikel mitgehen

Sömmerda (ots)

Die Eigentümerin eines Kellers in der Straße der Einheit in Sömmerda staunte am Morgen des 07.05.21 nicht schlecht, als sie zu ihrem Keller kam. Unbekannte Diebe hatten in den vorangegagenen zwei Tagen ihren Keller aufgebrochen und zwei Flaschen Waschmittel und einen elektrischen Gemüseschneider entwendet. Der Wert des Beutegutes wurde auf ca. 30,- EUR beziffert und es entstand ein Sachschaden an der Verriegelung von ca. 20,- EUR. Anzeige gegen Unbekannt wurde wegen Diebstahl erstattet. (FR)

