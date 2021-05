Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es im Erfurter Norden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einer Straßenbahn. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 23-jährige Nutzer des Kraftrades im Bereich der Magdeburger Allee aus ungeklärter Ursache zu weit linksseitig der Fahrbahn und touchierte dabei die nebenan fahrende Straßenbahn. In der Folge kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Durch den Unfall kam es stadteinwärts zur kurzzeitigen Vollsperrung und damit einhergehend zu Rückstauerscheinungen. (FW)

