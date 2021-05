Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb gestellt

Erfurt (ots)

Eine 30-jährige Frau aus Erfurt traute am Donnerstagvormittag ihren Augen kaum. Zwei Diebe stahlen vor ihren Augen aus einem offenen Postauto mehrere Pakete. Zufällig kam in diesem Moment eine Fahrradstreife der Polizei vorbei, welche sofort die Verfolgung nach den flüchtigen Männern aufnahm. Bevor das Duo in einer Straßenbahn verschwand, ergriffen die Polizisten einen der Diebe. Zudem wurden die gestohlenen Pakete, in denen sich Bekleidung und Druckerzubehör befanden, aufgefunden. Der gestellte 18-Jährige war der Polizei hinreichend bekannt. Von seinem Komplizen fehlt bisher jede Spur. (JN)

