Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Polizisten

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend versuchten Telefontrickbetrüger gleich mehrere Menschen in Erfurt und im Landkreis Sömmerda um ihr Geld zu bringen. Die Täter gaben sich am Telefon als falsche Polizisten aus, berichteten von einem Einbruch in der Nachbarschaft und von einem aufgefundenen Zettel, auf dem der Name des Angerufenen stand. Anschließend fragten die falschen Beamten ihre ausgewählten Opfer nach Wertgegenständen aus. Teilweise wurden sie im Telefonat aufgefordert, den Notruf zu wählen. Dabei handelt es sich aber um eine Fangschaltung, in welcher die Opfer nicht bei der Polizei, sondern bei den Betrügern landen. Glücklicherweise fiel keiner der Personen im Alter von 65 bis 94 Jahren auf die Masche rein. Die Polizei fragt Personen niemals nach Wertgegenständen aus. Übergeben Sie Ihr Hab und Gut niemals an fremde Personen oder hinterlegen es an Orten. Haben Sie Zweifel am Anruf, beenden Sie das Telefonat und wählen die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. (JN)

