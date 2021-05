Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte bei Brand

Erfurt (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagabend, gegen 19:20 Uhr, in Erfurt-Melchendorf die Absauganlage einer Werkstatt in Brand. Zwei Mitarbeiter im Alter von 42 und 58 Jahren versuchten den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen. Dabei verletzten sie sich leicht. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell. Die Absauganlage wurde durch das Feuer allerdings komplett zerstört. Auch die Wände und Decken der Werkstatt blieben vom Ruß nicht verschont. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Rettungskräfte versorgten die verletzten Männer vor Ort, die Kripo kam zur Brandortermittlung zum Einsatz. (JN)

