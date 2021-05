Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb erwischt

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend wurde in Erfurt ein Fahrraddieb erwischt. Der 20-jährige, hinreichend bekannte Mann hatte es in einem Hinterhof der Hopfengasse auf ein Mountainbike der Marke Cube abgesehen. Als ein Zeuge ihn beim Diebstahl erwischte, ergriff er zu Fuß die Flucht. Die Polizei stellte den Mann kurze Zeit später und erstattete gegen ihn Anzeige. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell