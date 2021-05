Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl vollstreckt

Erfurt (ots)

Die Polizei stattete einer 34-jährigen Erfurterin am Mittwoch in der Johannesvorstadt einen Hausbesuch ab. Grund waren drei Haftbefehle, die gegen die Frau vorlagen. Um einer Haftstrafe zu entgehen, sollte sie mehr als 3.500 Euro bezahlen. Da die 34-Jährige den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde sie festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird sie voraussichtlich ihre Strafe für die nächsten sechs Monate absitzen. (JN)

