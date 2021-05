Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliches Spiel

Erfurt (ots)

Die Polizei wurde am Mittwoch in den Erfurter Norden gerufen. Mehrere Jugendliche waren dabei beobachtet worden, wie sie auf einem Hof um sich schossen. Vor Ort stellte die Polizei eine Gruppe von mehreren Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren fest. Ein 14-Jähriger räumte ein, dass seine Spielzeugpistole zum Einsatz gekommen war. Da er diese in der Zwischenzeit nach Hause gebracht hatte, statteten die Beamten dem Jugendlichen einen Besuch ab. Unter seinem Bett bewahrte er eine Schreckschusswaffe mit dutzenden Platzpatronen auf. Diese wurden sichergestellt und der 14-Jährige seiner Mutter übergeben. Er hat sich nun wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz zu verantworten. (JN)

