Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Überschlagen

Erfurt (ots)

Zu einem Unfall mit drei beschädigten Autos kam es am Dienstagabend in der Nordhäuser Straße. Ein Krankenwagen beabsichtigte mit Blaulicht und Sirene von der Lissabonner Straße auf die Nordhäuser Straße aufzufahren. Eine 38-jährige VW-Fahrerin wollte dem Krankenwagen auf der zweispurigen Straße ausweichen und fuhr auf die linke Spur. Dabei übersah sie einen Hyundai, der neben ihr fuhr. Die beiden Autos berührten sich. Um einen stärkeren Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die 28-jährige Hyundai-Fahrerin nach links. Dabei kam sie von der Straße ab, überfuhr den Bordstein der Mittelinsel, streifte den Ampelmast und überschlug sich. In der weiteren Folge prallte sie gegen ein Verkehrszeichen und rutschte gegen einen weiteren VW, der an der Ampelkreuzung stand. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Sowohl die 38-jährige VW-Fahrerin, als auch die 28-jährige Hyundai-Fahrerin wurden leicht verletzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell