Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgeraubt

Erfurt (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wurden am Dienstagabend im Bereich der Vilnius Passage ausgeraubt. Gegen 18:15 Uhr wurden sie von drei unbekannten Männern in ein Gespräch verwickelt. Diese forderten Geld und Wertgegenstände. Als die Jugendlichen festgehalten und gestoßen wurden, übergaben sie dem Trio ihr Bargeld. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde von der Polizei in Tatortnähe eine Gruppe mit mehreren Männern festgestellt. Ob diese für den Raub verantwortlich sind, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. (JN)

