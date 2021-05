Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast

Erfurt (ots)

In den letzten Tagen ließ es sich eine unbekannte Person in einem Erfurter Hotel gut gehen. Unbemerkt brach die Person in ein Hotelzimmer ein und schlief dort mehrere Nächte. Zum Kaffeetrinken und Zähneputzen wurde ein weiteres Zimmer heimgesucht. Beide Zimmertüren mit Brandschutzvorrichtung wurden stark beschädigt. Neben dem Mietausfall entstand dem Hotel ein beträchtlicher Sachschaden von mehr als 3.000 Euro. Als Angestellte den Aufenthalt des ungebetenen Gastes bemerkten, war dieser bereits über alle Berge. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell