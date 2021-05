Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um Mund-Nasen-Schutz

Sömmerda (ots)

Am Montagnachmittag gerieten zwei Männer in einer Sömmerdaer Arztpraxis in Streit. Einer der beiden Männer im Alter von 52 Jahren hatte eine Maskenbefreiung. Einem anderen Patienten im Alter von 57 Jahren missfiel dies. Dem Streit folgten Drohungen und Beleidigungen. Außerdem soll einer der beiden Männer ein kleines Taschenmesser gezogen haben. Die Polizei brachte die beiden Streithähne auseinander und erstattete gegen sie Anzeige. (JN)

