Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feucht fröhlich

Sömmerda (ots)

Zum Ärger eines 69-jährigen Sömmerdaers wird es bei einem Dieb in der nächsten Zeit feucht fröhlich zugehen. Am Montagvormittag stellte der Mann fest, dass in seinen Keller in der Frohndorfer Straße eingebrochen wurde. Der Dieb hatte es auf etwa 20 Flaschen Wein im Wert von 180 Euro abgesehen. Zurück ließ er nur das beschädigte Schloss der Kellerbox. (JN)

