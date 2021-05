Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller unsicher gemacht

Erfurt (ots)

Am Montag riefen mehrere Erfurter die Polizei um Hilfe. Diebe waren in ihre Keller eingebrochen und hatten sich an so ziemlich allem bedient, was man zu Geld machen kann. In der Rostocker Straße verschwanden aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses Lebensmittel, ein Koffer und Haushaltsgegenstände. In der Alfred-Hess-Straße wurden aus einem Keller Winterjacken, ein Koffer sowie ein Triathlon Fahrrad und ein Rennrad gestohlen. Auf einen Rennschlitten hatten es die Diebe in der Tungerstraße abgesehen. In allen drei Fällen waren die Täter mit Gewalt in die Kellerboxen eingebrochen. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf fast 4.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell