Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenlaube aufgebrochen

Erfurt (ots)

Ein hüfthoher Gartenzaun hielt einen Dieb nicht davon ab, über das Wochenende in eine Parzelle der Kleingartenanlage "Am Nordpark" in Erfurt einzusteigen. Die unbekannte Person hebelte die Tür einer Gartenlaube auf und beschädigte diese. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Gartenbesitzer bemerkte den Einbruch am Montagmorgen und verständigte die Polizei. (JN)

