Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Der neue Monat begann für eine 33-jährige Autofahrerin mit einer unschönen Überraschung. Am Samstagnachmittag stellte sie fest, dass sich Unbekannte an ihrem geparkten Auto in Elxleben ausgetobt hatten. Ein Spiegelglas des VWs war beschädigt und das Auto war mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen worden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell