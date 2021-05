Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Am Freitag stellte ein 50-jähriger Mann fest, dass Diebe in seinen Keller in der Kantstraße von Erfurt eingebrochen waren. Gewaltsam hatte der Täter die Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Die unbekannte Person stahl unbemerkt ein Fahrrad der Marke Canyon im Wert von fast 2.500 Euro. (JN)

