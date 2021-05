Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl gescheitert

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag stellte ein Zeuge einen beschädigten Zigarettenautomaten im Bereich einer Einkaufspassage im Erfurter Rieth fest. Wie sich herausstellte, hatte eine unbekannte Person versucht, zwischen Freitag und Samstag an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Bei dem Versuch den Automaten zu sprengen, war der Dieb allerdings gescheitert. An Zigaretten oder Bargeld gelangte er nicht. Dafür hinterließ er aber immensen Sachschaden. (JN)

