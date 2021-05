Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher im Wohnhaus

Erfurt (ots)

Ein dreister Dieb schlug am Samstagabend in einem Reihenhaus in der Brühlervorstadt von Erfurt zu. Während sich die Hauseigentümer in der Garage aufhielten, gelangte der Dieb unbemerkt auf das Grundstück und betrat das Haus durch einen unverschlossenen Hintereingang. Hier stahl die unbekannte Person neben zwei Geldbörsen mit Bargeld auch einen Autoschlüssel. Als das Ehepaar die Tat bemerkte, war der Dieb bereits spurlos verschwunden. (JN)

